Укравтохолдинг и дом «Богдан» купила кипрская компания

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение компании Autoretail Holding Limited (г. Лимасол, Кипр) на приобретение долей в уставных капиталах ООО «Украинский автомобильный холдинг» (г. Киев) и ООО «Автомобильный Дом «Богдан» (г. Васильков, Киевской обл.), что обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления обществ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что Autoretail Holding не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине.

ООО «Украинский автомобильный холдинг» входит в корпорацию «Богдан» и специализируется на продажах новых автомобилей (в том числе, с помощью банковского кредитования). УАХ - официальный дилер ОАО "АвтоВАЗ", "Киа Моторс Украина", "Хюндай Моторс Украина" и "Субару Украина".

ООО «Автомобильный Дом «Богдан» также входит в состав Корпорации «Богдан».