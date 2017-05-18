Поезд из Ковеля в польский Хелм запустят 12 июня

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" намерена запустить поезд сообщением Ковель (Волынская область) – Хелм (Польша) 12 июня. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Харькове сказал глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

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"Вскоре, уже 12 июня, мы запускаем следующее сообщение. Поедет первый поезд по маршруту Ковель - Хелм. Очень ожидаемый поезд. Это будет рельсовый автобус. Если будет большой спрос, будем дополнять количество рейсов на маршруте", - сказал Балчун.

Он добавил, что в настоящее время также обсуждается возможность введения железнодорожного сообщения с городами Словакии и Венгрии.

Глава "Укрзализныци" подчеркнул, что уже открытый маршрут сообщением Киев - Перемышль (Польша) имеет большой спрос, "поезда очень хорошо наполняются и пассажиры очень высоко их оценивают".

Как сообщал УНИАН, 5 мая железнодорожники совместно с Волынской облгосадминистрацией запустили в тестовом режиме поезд по маршруту Ковель – Хелм (Польша).

Ранее руководство регионального филиала "Укрзализныци" "Львовская железная дорога" сообщало о планах запустить этот поезд в конце мая или в начале июня.

На этом маршруте будет задействован двухвагонный рельсовый автобус производства польского концерна Реѕа, рассчитанный на 182 места для пассажиров. Также актуальной остается задача продления этого железнодорожного маршрута до Люблина. По словам председателя правления "Укрзализныци" Балчуна, компания также прорабатывает планы запуска поезда по маршруту Львов - Краков.

В декабре 2016 года был запущен скоростной поезд категории "Интерсити+" Киев - Львов - Перемышль (Польша).