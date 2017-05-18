Блокировка Mail.ru и Яндекса может навредить украинским авиапассажирам - СМИ

Блокировка российских почтовых сервисов mail.ru, yandex.ru и yandex.ua может привести к возникновению проблем у тысяч украинских авиапассажиров.

Это связано с тем, что многие авиакомпании и агентства для максимальной автоматизации услуг и снижения издержек отправляют уведомления об изменении расписания или отмене рейсов по электронной почте, сообщает avianews.com.

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В результате блокировки пассажиры, указавшие при бронировании билета в качестве контактной электронную почту на серверах mail.ru, yandex.ru или yandex.ua, могут не увидеть отправленное уведомление об изменении статуса рейса и опоздать на рейс в случае его переноса на более ранний срок, или же приехать в аэропорт, в то время как рейс был отменен.

Чтобы избежать таких проблем, пассажирам следует связаться с авиаперевозчиком и указать в качестве контактного новый email на альтернативном почтовом сервере, а в случае отсутствия такого – перед обращением в авиакомпанию создать его. Один из наиболее популярных и удобных почтовых сервисов предлагает Google – Gmail.

Ранее 18 мая компания Яндекс проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы.