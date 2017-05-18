Гройсман недоволен темпом корпоратизации "Укрзализныци"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман недоволен темпом корпоратизации государственной компании "Укрзализныця" за последний год. Об этом глава правительства заявил на встрече с бизнесом в Киеве.

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"Нам необходимо корпоратизировать "Укрзализныцю". Я, кстати, недоволен, что за этот год ничего не сделано в этом вопросе, абсолютно недоволен, и меня это очень огорчает", - сказал премьер.

По его словам, корпоратизация является важнейшей составляющей реформирования работы государственных монополий.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, корпоратизация публичной акционерной компании "Укрзализныця" находится под угрозой, так как до сих пор не выпущены акции и не проведен аудит предприятия.

21 октября 2015 года правительство зарегистрировало Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"). Компания начала хоздеятельность как акционерное общество 1 декабря 2015 года.