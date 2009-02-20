Грузоперевозчикам въехать в Киев мешает ГАИ

Представители бастующих грузоперевозчиков заявляют о препятствиях со стороны ГАИ в проведении акции, в частности, по проезду с Окружной дороги в Киеве по проспекту Победы к Министерству транспорта и связи Украины.

Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил представитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности, который является координатором акции, Александр ДАНИЛЮК.

«Как вы знаете, мы подали заявку на акцию, и планировали двигаться к Минтрансу еще в понедельник», - сообщил он. В то же время, по его словам, до сих пор въезд грузовиков в Киев не осуществлялся по взаимному согласию сторон, «потому что гаишники обещали, что позже они предоставят эскорт для колонны, и акция все-таки произойдет».

Как отметил А.ДАНИЛЮК, поскольку автомобили сопровождения предоставлены не были, было принято решение о проведении акции без них.

«Мы ждали до вчерашнего дня, но вчера не только автомобили сопровождения не были предоставлены, но начали поступать угрозы конкретным заявителям акции, в частности, Руслану КАПАНАДЗЕ, Александру МАРКОВУ. Им звонили и угрожали, что у них отберут лицензии, их автомобили никогда не пройдут техосмотр и т.д.», - отметил А.ДАНИЛЮК. Как уточнил он, поступали «анонимные звонки из департамента». Он добавил, что, кроме того, вчера, были попытки изъять документы у водителей, которые пытались ехать по заявленному маршруту.

Сегодня утром автомобили начали движение, однако были остановлены на повороте с Окружной автодороги на проспект Победы. «Машины остановлены на повороте с кольцевой на проспект Победы, движение перекрыто путем выезда на проезжую часть автомобиля технической помощи, и без каких-либо объяснений сотрудники ГАИ не дают возможности проводить акцию, причем у водителей были изъяты документы», - отметил А.ДАНИЛЮК. По его данным, в этом месте собралась часть машин, принимающая участие в акции – около 30 автомобилей.

При этом он подчеркнул, что некоторые машины, участвующие в акции, успели доехать до Минтранса – около 15 газелей и 6 бетономешалок. По его словам, запрета на движение по проспекту нет. «Я сейчас нахожусь под Минтрансом и заявляю, что другие грузовики, не участвующие в акции, по проспекту Победы двигаются», - добавил он.

По данным А.ДАНИЛЮКА, на данный момент представители дорожной службы и ГАИ в месте задержки автомобилей на повороте на проспект Победы меняют дорожные знаки, чтобы запретить въезд участников акции.

«Об акции было предупреждено еще в понедельник и о том, что она бессрочная. Запретить акцию может суд, судебного запрета у сотрудников милиции нет, запрета движения грузового транспорта по пр. Победы тоже нет», - подчеркнул он.

По его данным, сегодня в 14.30 грузоперевозчики встретятся с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, после чего примут решение о дальнейших действиях.

Как сообщал УНИАН, представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины объявили о проведении с 18 февраля бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.

Перевозчики требуют установления твердых минимальных тарифов на перевозку грузов; уменьшения финансовой нагрузки, а именно: снижение учетной ставки НБУ, предоставление кредитных каникул на время кризиса с нулевой процентной ставкой, снижение процентной ставки на кредиты, перевод валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время взятия кредита, пролонгации кредитных договоров на больший срок и пр.

18 февраля в Киеве ожидалось участие в акции протеста, как минимум, 300 грузовых автомобилей (движение грузовиков планировали организовать по Окружной дороге от пр. Победы до Жулянского моста и по пр. Победы до здания Министерства транспорта и связи, возле которого планировали организовать штаб акции).