Импорт легковых авто в Украину вырос на 80%

Импорт легковых автомобилей в Украину в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 80% - до 28,9 тысячи единиц. Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

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Согласно сообщению, общая стоимость импортированных за три месяцев в страну легковых автомобилей составила 416,9 миллиона долларов, а средняя цена одного импортированного автомобиля снизилась белее чем на 2 тысячи долларов и составляет 14,4 тысячи долларов.

"Причиной снижения средней стоимости ввозимой иномарки стало существенное изменение соотношения новых и подержанных автомобилей. по сравнению с первым кварталом прошлого года в импорте легковых автомобилей сильно возросла доля машин, бывших в эксплуатации. Если в 2016 году в общем объеме импорта они охватывали лишь 27%, то в этом году - 42%", - говорится в сообщении.

Крупнейшие закупки в ЕС осуществлялись в Германии, из которой был ввезен 7141 автомобиль.

"За три месяца на поставках в Украину немцы заработали 101,1 миллиона долларов. Однако доля новых машин в импорте из Германии составляла всего лишь 27%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на втором месте по импорту автомобилей в Украину оказалась Япония.

"Япония, которая отгрузила в Украину 3208 легковых авто, общая таможенная стоимость которых составляла 74,3, миллиона долларов, стала вторым поставщиком. Но при этом в импорте из Японии львиная доля - 92% принадлежала новым автомобилям", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", импорт легковых автомобилей в Украину в январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 64% - до 15,195 тысячи единиц.