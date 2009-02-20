ГАИ Киева опровергает обвинения со стороны перевозчиков в препятствовании проведению акции протеста.

Об этом УНИАН сказали в Управлении ГАИ Киева, комментируя сообщение представителя Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности Александра ДАНИЛЮКА о том, что ГАИ заблокировала въезд грузовиков с Окружной дороги на проспект Победы и при этом меняет дорожные знаки для блокирования движения.

«В соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации у нас вообще въезд грузового транспорта в Киев запрещен. То есть знаки менять нет смысла», - сообщили в управлении, уточнив, что знаки и так указывают, что въезд грузовых автомобилей в Киев запрещен.

При этом, по данным управления ГАИ, перевозчики вообще не имеют права проводить акцию с грузовиками на проспекте Победы, поскольку в заявке на проведение акции об этом не было сказано. «Было письмо инициативной группы (грузоперевозчиков – УНИАН) к Л.М. Черновецкому, в котором указано место проведения акции: Киев, Большая кольцевая дорога, ул. Грушевского, ул. Банковая, ул. Институтская. Во время проведения акции, а именно по Большой кольцевой автодороге, будут использоваться автомобили, в том числе грузовики, как способ наглядной агитации. По другим адресам будут проводиться митинги и демонстрации. То есть речи о том, что грузовики будут ехать, в этом письме нет», - отмечают в Управлении ГАИ.

По их данным, согласно заявке, размещение грузовиков возможно на Большой кольцевой дороге от Жулянского путепровода до проспекта Победы. «Но до проспекта Победы, а не по проспекту», - уточняют в управлении.

Кроме того, в управлении ГАИ Киева опровергли заявления грузоперевозчиков о том, что их должны были сопровождать машины ГАИ.

По данным управления, они могут сопровождать только охраняемых лиц и детей, «все другие сопровождения не проводятся».

Как сообщал УНИАН, сегодня представитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности, который является координатором акции бастующих грузоперевозчиков, Александр ДАНИЛЮК заявил, что в Киеве ГАИ препятствует проведению акции, в частности, по проезду с Окружной дороги в Киеве по проспекту Победы к Министерству транспорта и связи Украины.

«Как вы знаете, мы подали заявку на акцию и планировали двигаться к Минтрансу еще в понедельник», - сообщил он. В то же время, по его словам, до сих пор въезд грузовиков в Киев не осуществлялся по взаимному согласию сторон, «потому что гаишники обещали, что позже они предоставят эскорт для колонны, и акция все-таки произойдет».

Как отметил А.ДАНИЛЮК, сегодня утром автомобили приняли решение двигаться, не дожидаясь сопровождения, однако были остановлены на повороте с Окружной автодороги на проспект Победы. По его словам, запрета на движение по проспекту нет. «Я сейчас нахожусь под Минтрансом и заявляю, что другие грузовики, не участвующие в акции, по проспекту Победы двигаются», - добавил А.ДАНИЛЮК. Он также отметил, что представители дорожной службы и ГАИ в месте задержки автомобилей на повороте на проспект Победы меняли дорожные знаки, чтобы запретить въезд участников акции.

Напомним, представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины объявили о проведении с 18 февраля бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.

Перевозчики требуют установления твердых минимальных тарифов на перевозку грузов; уменьшения финансовой нагрузки, а именно: снижение учетной ставки НБУ, предоставление кредитных каникул на время кризиса с нулевой процентной ставкой, снижение процентной ставки на кредиты, перевод валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время взятия кредита, пролонгации кредитных договоров на больший срок и пр.