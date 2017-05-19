На украинские дороги в июне выделят 10 миллиардов от реструктуризации облигаций госзайма

Правительство Украины планирует получить в июне 10 млрд грн из 15 млрд грн от репрофайлига (реструктуризация с продлением срока обращения) облигаций государственного займа для выделения на дорожную инфраструктуру страны. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Мы договорились с Национальным банком Украины, что до конца мая будут приняты все необходимые решения, и в июне мы выйдем с инициативой внесения изменений в бюджет. Таким образом, первые 10 млрд грн будут направлены на дороги», - сказал он.

Также Гройсман заявил, что общая сумма выделенных средств на дороги в этом году будет даже больше чем 30 млрд, как это планировалось ранее, благодаря таможенным перевыполнениям.

«Благодаря таможни за четыре месяца (2017 года – УНИАН) мы передали 4 млрд грн на дороги», - добавил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, по словам Гройсмана, Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн.

По словам премьера, в дополнение к 15 млрд грн, предусмотренным на дорожную инфраструктуру страны в госбюджете, планируется осуществить репрофайлинг (реструктуризация с продлением срока обращения) облигаций государственного займа для выделения дополнительных 15 млрд грн.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.

По словам, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн.