Санкции против РФ: Российские железные дороги выводят вагоны из Украины

Дочернее предприятие «Российских железных дорог» – «Федеральная грузовая компания» (ФГК), которая попала под украинские санкции, завершит вывод вагонов с территории Украины в течение двух недель.

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Об этом сообщил генеральный директор ФГК Алексей Тайчер, передает ТАСС.

"Завершают рейсы те вагоны, которые двигались в Украину, те вагоны, которые там были, порожние, отравляются в Россию. Никаких проблем с этим не видим. По факту завершения этих операций мы прекратим деятельность на территории Украины", - сказал он, добавив, что этот процесс займет "порядка двух недель".

"Вывод вагонов начался, когда мы узнали о том, что Украина ввела санкции", - отметил глава ФГК.

По словам Тайчера, в настоящее время в Украине находится около 6 тыс. вагонов ФГК. Объем перевозок в сообщении с Украиной составляет около 5% в общем объеме перевозок ФГК, уточнил он.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций). В санкционном списке - 467 юридических и 1228 физических лиц.