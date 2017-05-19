Метро на Троещину помогут строить китайцы

Киевская городская государственная администрация (КГГА) подписала меморандум о сотрудничестве по проекту строительства четвертой линии метро в Киеве с китайским консорциумом, в который входят компании China Railway International Group и China Pacific Construction Group.

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Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации, соглашение с украинской стороны подписал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Консорциум выступает в качестве управляющего партнера, который имеет большой опыт в области строительства объектов инфраструктуры. Специалисты китайской стороны исследуют состояния реализации проекта «Строительство 4-й линии метро в Киеве», рассмотрят рассматривать технические детали, объем финансовых ресурсов и правовую сторону вопроса. Также исследование будет включать оценку юридической и финансовой жизнеспособности проекта, в том числе технико-экономическое обоснование и смету», – цитирует пресс-служба Киевской горгосадминистрации Поворозника.

В пресс-службе отметили, что в рамках этого проекта консорциум будет оказывать помощь Киевской городской государственной администрации в привлечении средств от китайских финансовых учреждений, что позволит наладить сотрудничество с правительством Китая и реализовать крупные инфраструктурные проекты

«Согласно документу, консорциум может выступать в качестве подрядчика, работающего по схеме ЕРС (проектирование, закупка и строительство) и выполнять проекты по модели EPC + F (проектирование, закупка, строительство и финансирование)», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Киева оценили стоимость строительства четвертой Подольско-Выгуровской ветки столичного метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина в 31,55 млрд грн.