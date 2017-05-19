Украина хочет одолжить $300 миллионов у китайского банка на строительство моста в Кременчуге

Украина планирует привлечь 300 млн долл. кредитных средств от Эксимбанка Китая для строительства моста в Кременчуге, сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив на брифинге в Киеве.

Читайте такжеМетро на Троещину помогут строить китайцы

«Через китайскую компанию China Road and Bridge Corporation мы планируем привлечь 300 млн долл. кредита от Эксимбанка Китая для строительства моста в Кременчуге», - сказал Кубив.

По его словам, в ходе визита в Китай украинская делегация обсудила несколько приоритетных проектов, в частности, «Воздушный экспресс», который ранее предполагал строительство железнодорожной ветки из Киева в аэропорт Борисполь, но сейчас находится на этапе согласования, а также проект концессионного строительства железнодорожно-паромного комплекса в Черноморске.

Как сообщал УНИАН, Украина и Китай договорились о строительстве моста возле Кременчуга и реконструкции Шулявского путепровода в Киеве.

Проектные предложения строительства мостового перехода возле Кременчуга и проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривают расходы на общую сумму 400 млн долларов.

Администрация морских портов Украины 18 мая подписала договор с победителем тендера - китайской компанией China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC). на проведение дноуглубления морского подходного канала к причалам крупнейшего по объемам перевалки грузов среди портов Украины – морского торгового порта «Южный» (Одесская обл.).