В вагонах киевского метро установят видеонаблюдение за 83 миллиона

18:33, 20 мая 2017
Транспорт/Связь
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В 2017 году планируют установить 25 камер за 13 миллионов гривен.

Всего планируется установить 160 единиц видеонаблюдения / фото УНИАН

КП "Киевский метрополитен" намерен оборудовать вагоны метро камерами видеонаблюдения за 83 миллиона гривен в 2017-2019 годах.

Об этом говорится в программе технического развития предприятия на 2017 год, сообщает Украинская правда.

В частности, в 2017 году планируют установить 25 камер за 13 миллионов гривен.

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Всего планируется установить 160 единиц видеонаблюдения.

Также в планах предприятия реконструировать разделительную подстанцию РП-10 на территории электродепо "Дарница" за 16,24 миллиона гривен.

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Теги: #Киевский метрополитен#видеонаблюдение в вагонах метро