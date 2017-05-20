В вагонах киевского метро установят видеонаблюдение за 83 миллиона
18:33, 20 мая 2017Транспорт/Связь
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В 2017 году планируют установить 25 камер за 13 миллионов гривен.
Всего планируется установить 160 единиц видеонаблюдения / фото УНИАН
КП "Киевский метрополитен" намерен оборудовать вагоны метро камерами видеонаблюдения за 83 миллиона гривен в 2017-2019 годах.
Об этом говорится в программе технического развития предприятия на 2017 год, сообщает Украинская правда.
В частности, в 2017 году планируют установить 25 камер за 13 миллионов гривен.
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Всего планируется установить 160 единиц видеонаблюдения.
Также в планах предприятия реконструировать разделительную подстанцию РП-10 на территории электродепо "Дарница" за 16,24 миллиона гривен.
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