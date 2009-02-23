Новым президентом Honda станет Таканобу Ито

Ныне действующий президент автоконцерна Honda Motor Company, Ltd Такэо Фукуи уйдет со своего поста на должность советника, а его место займет 55-летний Таканобу Ито, сообщило в понедельник руководство компании.

Как передает РИА "Новости", новый президент компании пришел в Honda в 1978 году. С тех пор он возглавлял различные руководящие посты в компании, в том числе был директором НИИ технологии Honda и большую часть своей трудовой биографии посвятил области исследований и научных разработок. Аналитики считают, что кадровые перестановки в компании вызваны необходимостью изменить систему управления компанией и восстановить ее положение на рынке, пошатнувшееся из-за кризиса. Официально решение о назначении нового президента компании будет принято на собрании акционеров в июне этого года. Ранее другой автоконцерн Тойота (Toyota Motor Corporartion) объявил о назначении нового президента компании. Им станет Акио Тойода (Akio Toyoda) - внук основателя компании.