Из Киева в Одессу на лето пустят дополнительный скоростной поезд

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летнее время назначила дополнительный скоростной поезд категории "Интерсити+" № 761/762 по маршруту Киев - Одесса - Киев, который будет курсировать ежедневно, начиная с 16 июня.

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Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", этот поезд будет отправляться из Киева в 6:11 и прибывать в Одессу в 13:11.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:06 и прибывать в столицу в 22:06.

В пути поезд будет останавливаться на станциях Казатин, Винница, Жмеринка, Вапнярка.

В сообщении отмечается, что билеты на вышеупомянутый поезд уже можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

В пресс-службе напомнили, что в одесском направлении также курсирует скоростной поезд "Интерсити+" № 763/764 сообщением Дарница, Киев - Одесса - Киев, Дарница.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" к празднику Святой Троицы 4 июня назначила 5 дополнительных поездов.