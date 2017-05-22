Импорт автобусов в Украину с начала года вырос на 12%

Импорт автобусов в Украину в январе-марте 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 12% - до 212 единиц, а их таможенная стоимость составила 10,1 миллиона долларов. Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

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При этом наибольшее количество автобусов прибыло в Украину из Германии и Беларуси.

"Наибольшее количество автобусов за отчетный период было ввезено в Украину из Германии - 98 штук на сумму 1,3 миллиона долларов. Из Беларуси ввезли 57 автобусов, и это второй результат. При этом белорусский импорт стал самым дорогим, за него было уплачено 6,6 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Турция с показателем 22 автобуса. Импорт из Турции таможня оценила в 811 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Как сообщили в "Укравтопроме", рост стоимости импорта объясняется существенным увеличением доли новой техники в закупках.

"Если год назад она составляла не более 10%, то в первом квартале текущего года – 39%", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, в январе 2017 года на территорию Украины в режиме импорта было ввезено 39046 единиц автотранспортной техники на сумму 588,5 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", продажи новых автобусов в Украине в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 61% - до 429 единиц.