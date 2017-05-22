Противоречит здравому смыслу: "Укрзализныця" опровергает информацию о платных туалетах в поездах

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» заявила о том, что информация о введении платных туалетов в поездах не соответствует действительности.

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Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

"Традиционно накануне летних перевозок некоторые СМИ начали распространять ложную информацию о введении платных туалетов в поездах. Эта информация не только не соответствует действительности, но и противоречит здравому смыслу", - заявили в компании.

«Укрзализныця» просит СМИ не распространять фейковую информацию о деятельности железнодорожной отрасли, а также предупреждает, что намерена защищать свою деловую репутацию в судебном порядке.

Как сообщал УНИАН, 30 марта филиал «Укрзализныци» «Центр обеспечения производства» объявил через площадку электронных торгов ProZorro тендер на закупку 250 комплектов туалетов для пассажирских вагонов на ожидаемую сумму 269,85 млн грн, аукцион запланирован на 9 июня.

Таким образом, филиал планирует заказать 250 комплектов туалетов по 1,08 млн грн за один комплект, что в долларовом эквиваленте составляет 40 тыс. долл.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает необоснованной ожидаемую цену закупки акционерной госкомпанией "Укрзализныця" туалетов для пассажирских поездов, в связи с чем компании необходимо разъяснить порядок формирования данной цены. "Укрзализныця" защищает законность процедуры проведения тендера.