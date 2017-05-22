Франция поможет Украине внедрить систему изменения ширины железнодорожной колеи

Франция будет способствовать привлечению средств Европейского Союза для реализации проекта по внедрению системы изменения ширины железнодорожной колеи в Украине.

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Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, такая договоренность была достигнута в ходе заседание украинско-французской рабочей группы по вопросам транспорта.

«Французская сторона рассмотрит возможность экспертно-консультационной помощи и будет способствовать привлечению средств Европейского Союза для получения технической помощи в реализации проекта по системе изменения ширины колеи в Украине», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе встречи стороны обменялись предложениями по активизации сотрудничества в сфере морского и речного транспорта, а также в сфере дорожного хозяйства.

«Украинская сторона представила стратегию развития дорожной отрасли Украины. Стороны проанализировали проведенные работы французскими компаниями и договорились о дальнейшем привлечение французских строительных компаний к выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог в Украине», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 мая министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина ведет переговоры с правительством Германии о привлечении 100 млн евро на закупку 10-15 новых пригородных поездов.