"Укрпочта" запустила услугу доставки денег с банковских карт на дом

Публичное акционерное общество «Укрпочта» запустило услугу перевода средств с банковской карты с доставкой наличных получателю.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, перечислить средства можно воспользовавшись адресным переводом (домой) или срочным переводом (на автоматизированное отделения). Опция доставки на дом доступна для любого населенного пункта Украины.

Средства доставят в течение двух рабочих дней отделения связи (для адресного перевода) или в течение 15 минут - для срочного перевода, с получением средств в отделении.

Перевод средств осуществляется со всех платежных карт Visa и MasterCard любых банков Украины. Максимальная сумма одного перевода - 14999 грн.

Стоимость перевода при выборе опции наличные домой (адресный перевод) составляет: 1% от суммы перевода + 19 грн.

Стоимость перевода при выборе опции наличные на отделение (срочный перевод) составляет: 1% от суммы перевода + 5 грн.

Как сообщал УНИАН, ПАО «Укрпочта» в прошлом году получило 188 млн грн чистого убытка против 53 млн грн чистой прибыли годом ранее.

1 марта Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» завершило процесс реорганизации и преобразовалось в акционерное общество по образцу таких европейских почтовых компаний, как Deutsche Post, Austria Post или PostNL.

«Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.