В Украине для внедрения 4G-связи повысили норму электромагнитного излучения

Министерство здравоохранения Украины одобрило повышение нормы предельно допустимого уровня электромагнитного излучения, что будет способствовать скорейшему внедрению связи четвертого поколения (4G) в нашей стране.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко на своей странице в Facebook.

«Подписан и зарегистрирован приказ Министерства здравоохранения о внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитных излучений. Нормы электромагнитных излучений, утвержденные еще в 1996 году, были одной из преград для внедрения 4G», - написал он.

По данным Данченко, это решение позволит украинским операторам сократить инвестиции в построение современных сетей и уменьшить количество необходимых разрешительных документов.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению сети 4G в Украине, согласно которому тендер по внедрению технологии связи 4G состоится в декабре 2017 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли проверить на наличие коррупционных рисков постановление по распределению радиочастот, подписание которого главой правительства открывает путь к проведению тендеров для внедрения связи четвертого поколения 4G в Украине.

По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александра Животовского, крупнейшие отечественные мобильные операторы «Киевстар», «МТС Украина» (бренд Vodafone) и lifecell договорились о перераспределении частот (рефарминге) в диапазоне 1800 МГц для внедрения в Украине связи четвертого поколения в 2018 году.