В Украине для внедрения 4G-связи повысили норму электромагнитного излучения

19:58, 22 мая 2017
Транспорт/Связь
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Нормы электромагнитных излучений, утвержденные еще в 1996 году, были одной из преград для внедрения 4G.

Иллюстрация REUTERS

Министерство здравоохранения Украины одобрило повышение нормы предельно допустимого уровня электромагнитного излучения, что будет способствовать скорейшему внедрению связи четвертого поколения (4G) в нашей стране.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко на своей странице в Facebook.

«Подписан и зарегистрирован приказ Министерства здравоохранения о внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитных излучений. Нормы электромагнитных излучений, утвержденные еще в 1996 году, были одной из преград для внедрения 4G», - написал он.

По данным Данченко, это решение позволит украинским операторам сократить инвестиции в построение современных сетей и уменьшить количество необходимых разрешительных документов.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению сети 4G в Украине, согласно которому тендер по внедрению технологии связи 4G состоится в декабре 2017 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли проверить на наличие коррупционных рисков постановление по распределению радиочастот, подписание которого главой правительства открывает путь к проведению тендеров для внедрения связи четвертого поколения 4G в Украине.

По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александра Животовского, крупнейшие отечественные мобильные операторы «Киевстар», «МТС Украина» (бренд Vodafone) и lifecell договорились о перераспределении частот (рефарминге) в диапазоне 1800 МГц для внедрения в Украине связи четвертого поколения в 2018 году.

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Новость в сюжете: Связь 4G в Украине
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