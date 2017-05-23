Патентная война закончилась: Nokia и Apple урегулировали спор

Nokia и Apple урегулировали патентный спор после того, как Apple согласилась выплатить финской компании аванс и заключить новый лицензионный договор.

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Об этом сообщает RNS со сслыкой на Financial Times.

Обе компании отказались предоставить подробности нового соглашения, однако добавили, что авансовый платеж и роялти Apple будут направлены на развитие исследовательского подразделения Nokia. Сумма платежа не называется.

Патентный спор между двумя компаниями начался в 2009 году, когда Nokia подала иск против Apple, утверждая, что та нарушает патентные права, а Apple в свою очередь обвинила финскую компанию в нарушении 13 патентов.

В 2011 году спор разрешился — Apple выплатила разовую компенсацию и обязалась платить за использование патентов. В 2016 году спор возобновился.