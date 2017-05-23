Балчун анонсировал запуск поезда из Львова в польский Краков

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" планирует запустить с 1 августа поезд по маршруту из Львова в польский Краков.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на главу «Укрзализныци» Войцеха Балчуна.

«Работаем над внедрением железнодорожного сообщения с Краковом. Возможно, примем предложение польских коллег и реализуем проект с помощью системы раздвижных тележек SUW-2000. Сейчас изучаем варианты», - цитирует пресс-служба Балчуна.

По его словам, украинские железнодорожники активно работают над улучшением международного сообщения с соседними странами.

«Укрзализныця» намерена активно осваивать рынок международных железнодорожных перевозок. После Кракова планируем связать поездом Черновцы с Румынией и другие проекты», - цитирует пресс-служба Балчуна.

Как сообщал УНИАН, с 12 июня акционерная госкомпания «Укрзализныця» намерена запустить поезд сообщением Ковель (Волынская обл.) – Хелм (Польша).