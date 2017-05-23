В Киеве в июле планируют повысить стоимость проезда в метро до 5 гривень (таблица тарифов)

Киевская администрация намерена поднять цены на проезд в метро до 5 гривен, в наземном транспорте до 4 гривен с 15 июля. На сайте КГГА опубликован проект распоряжения "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения".

Брифинг по этому поводу анонсирован на 24 мая. "Это распоряжение вступает в силу с 15 июля 2017 года", - говорится в документе.

Согласно ему, стоимость одной поездки автобусом, трамваем, троллейбусом и фуникулером составит 4 гривны, метрополитеном – 5 гривень.

Вид послуг Кількість поїздок Тариф на 1 поїздку, грн Перевезення пасажирів: автобусом, трамваєм, тролейбусом, фунікулером 1 4,00 метрополітеном (без використання пластикової безконтактної картки) 1 5,00 метрополітеном (у разі використання пластикової безконтактної картки при одноразовому придбанні поїздок) 1-9 5,00 10-19 4,90 20-29 4,80 30-39 4,70 40-49 4,60 50 4,50

Читайте такжеВ вагонах киевского метро установят видеонаблюдение за 83 миллиона

В случае использования пластиковой бесконтактной карточки стоимость поездки в метро составит от 5 гривень (при пополнении на 1-9 поездок) до 4,5 гривны при пополнении на 50 поездок.

Также распоряжением предлагается установить стоимость разового билета на городскую электричку в размере 5 гривень, а стоимость единого разового проездного билета на городскую электричку и трамваи № 4, 5 или автобусы № 59, 60, 61 – в размере 7 гривень.

№№ п/п Вид проїзних квитків Вартість проїзного квитка, грн. Для фізичних та юридичних осіб Для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання Для учнів денної форми навчання на місяць на другу половину місяця на місяць на другу половину місяця на місяць на другу половину місяця 1 2 3 4 5 6 7 8 Без обмеження кількості поїздок 1 На один вид транспорту автобус 170,00 85,00 85,00 - 42,50 21,25 трамвай 170,00 85,00 85,00 - 42,50 21,25 фунікулер 170,00 85,00 85,00 - 42,50 21,25 тролейбус 170,00 85,00 85,00 - 42,50 21,25 метрополітен 380,00 190,00 190,00 - 95,00 47,50 міська електричка 190,00 95,00 95,00 - 47,50 23,75 2 На два види транспорту: трамвай - автобус 330,00 165,00 165,00 - 82,50 41,25 тролейбус - автобус 330,00 165,00 165,00 - 82,50 41,25 трамвай - тролейбус 330,00 165,00 165,00 - 82,50 41,25 трамвай – міська електричка 340,00 170,00 170,00 - 85,00 42,50 тролейбус – міська електричка 340,00 170,00 170,00 - 85,00 42,50 автобус – міська електричка 340,00 170,00 170,00 - 85,00 42,50 трамвай - метрополітен 510,00 255,00 255,00 - 127,50 63,75 тролейбус - метрополітен 510,00 255,00 255,00 - 127,50 63,75 автобус - метрополітен 510,00 255,00 255,00 - 127,50 63,75 міська електричка - метрополітен 520,00 260,00 260,00 - 130,00 65,00 3 На три види транспорту: автобус - трамвай - тролейбус 410,00 205,00 205,00 - 102,50 51,25 трамвай – метрополітен - міська електричка 680,00 340,00 340,00 - 170,00 85,00 тролейбус – метрополітен - міська електричка 680,00 340,00 340,00 - 170,00 85,00 автобус – метрополітен - міська електричка 680,00 340,00 340,00 - 170,00 85,00 4 На чотири види транспорту: автобус - трамвай - тролейбус – метрополітен 710,00 355,00 355,00 - 177,50 88,75 З обмеженням кількості поїздок метрополітеном 5 На один вид транспорту метрополітен (46 поїздок) 190,00 - 95,00 - 47,50 - метрополітен (23 поїздки) - 95,00 - - - 23,75 метрополітен (62 поїздки) 240,00 - 120,00 - 60,00 - метрополітен (31 поїздка) - 120,00 - - - 30,00 6 На два види транспорту: трамвай - метрополітен (46 поїздок) 340,00 - 170,00 - 85,00 - трамвай - метрополітен (23 поїздки) - 170,00 - - - 42,50 тролейбус – метрополітен (46 поїздок) 340,00 - 170,00 - 85,00 - тролейбус – метрополітен (23 поїздки) - 170,00 - - - 42,50 автобус – метрополітен (46 поїздок) 340,00 - 170,00 - 85,00 - автобус – метрополітен (23 поїздки) - 170,00 - - - 42,50 міська електричка – метрополітен (46 поїздок) 350,00 - 175,00 - 87,50 - міська електричка – метрополітен (23 поїздки) - 175,00 - - - 43,75 трамвай - метрополітен (62 поїздки) 380,00 - 190,00 - 95,00 - трамвай - метрополітен (31 поїздка) - 190,00 - - - 47,50 тролейбус – метрополітен (62 поїздки) 380,00 - 190,00 - 95,00 - тролейбус – метрополітен (31 поїздка) - 190,00 - - - 47,50 автобус – метрополітен (62 поїздки) 380,00 - 190,00 - 95,00 - автобус – метрополітен (31 поїздка) - 190,00 - - - 47,50 міська електричка – метрополітен (62 поїздки) 390,00 - 195,00 - 97,50 - міська електричка – метрополітен (31 поїздка) - 195,00 - - - 48,75 7. На три види транспорту: автобус – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка 500,00 - 250,00 - 125,00 - автобус – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка - 250,00 - - - 62,50 трамвай – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка 500,00 - 250,00 - 125,00 - трамвай – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка - 250,00 - - - 62,50 тролейбус – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка 500,00 - 250,00 - 125,00 - тролейбус – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка - 250,00 - - - 62,50 автобус – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка 550,00 - 275,00 - 137,50 - автобус – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка - 275,00 - - - 68,75 трамвай – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка 550,00 - 275,00 - 137,50 - трамвай – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка - 275,00 - - - 68,75 тролейбус – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка 550,00 - 275,00 - 137,50 - тролейбус – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка - 275,00 - - - 68,75 8 На чотири види транспорту: автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (46 поїздок) 540,00 - 270,00 - 135,00 - автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (23 поїздки) - 270,00 - - - 67,50 автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (62 поїздки) 580,00 - 290,00 - 145,00 - автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (31 поїздка) - 290,00 - - - 72,50

Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карты составит 12 гривень. Количество поездок, которое может быть единовременно приобретено на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50 единиц. Общее количество поездок, которое может быть приобретено на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 100 единиц.

Срок действия пластиковой бесконтактной карточки составляет 6 месяцев с даты приобретения или последнего пополнения независимо от количества неиспользованных поездок. При этом стоимость неиспользованных поездок, оставшихся на пластиковой бесконтактной карточке, срок действия которой закончился, не возвращается.