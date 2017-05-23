Нацбанк выдал "Укрпочте" новую валютную лицензию

Национальный банк Украины выдал национальному оператору почтовой связи "Укрпочта" новую генеральную лицензию на проведение валютных операций.

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Как сообщается на сайте НБУ, новая лицензия выдана в связи с изменением формы хозяйствования компании, а прежняя лицензия от 2006 года отозвана.

Справка УНИАН. "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпочта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.