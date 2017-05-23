УЗ потратила на поддержку своих структур на оккупированных территориях более 680 миллионов

ПАО "Укрзализныця", под руководством поляка Войцеха Балчуна, потратила на содержание своих подразделений на оккупированной территории более 680 миллионов гривень.

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Об этом говорится в ответе ведомства на запрос народного депутата Виктории Войцицкой, который она опубликовала на своей странице в Facebook.

"В случае, "Укрзализныци", то эта компания не просто обеспечивает бесплатное функционирования железной дороги на оккупированных территориях, но и возит грузы, которые убивают наших солдат. Об эшелонах с боеприпасами, которые заходят со стороны РФ не писал только ленивый - инфраструктуру для их доставки к линии фронта любезно оплачивает украинский гражданин. Более того, статистика перевозок, предоставленная "УЗ", свидетельствует, что только за 2016 с нашей стороны на НКТ зашло более 2 тысяч вагонов леса. Кто контролировал, используется эта древесина для шахт, или для блиндажей, из которых стреляют по нашим солдатам?" - отмечает народный депутат.

Так, согласно данным Укрзализници, предприятие потратило на свое подразделение 681 238 000 гривень.