УЗ потратила на поддержку своих структур на оккупированных территориях более 680 миллионов
Согласно данным Укрзализници, предприятие потратило на свое подразделение на оккупированной территории 681 238 000 гривень.
ПАО "Укрзализныця", под руководством поляка Войцеха Балчуна, потратила на содержание своих подразделений на оккупированной территории более 680 миллионов гривень.
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Об этом говорится в ответе ведомства на запрос народного депутата Виктории Войцицкой, который она опубликовала на своей странице в Facebook.
"В случае, "Укрзализныци", то эта компания не просто обеспечивает бесплатное функционирования железной дороги на оккупированных территориях, но и возит грузы, которые убивают наших солдат. Об эшелонах с боеприпасами, которые заходят со стороны РФ не писал только ленивый - инфраструктуру для их доставки к линии фронта любезно оплачивает украинский гражданин. Более того, статистика перевозок, предоставленная "УЗ", свидетельствует, что только за 2016 с нашей стороны на НКТ зашло более 2 тысяч вагонов леса. Кто контролировал, используется эта древесина для шахт, или для блиндажей, из которых стреляют по нашим солдатам?" - отмечает народный депутат.
Так, согласно данным Укрзализници, предприятие потратило на свое подразделение 681 238 000 гривень.