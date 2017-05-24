Украина готовит заявление в ИКАО о нарушении РФ международного законодательства

Украина готовит к Совету Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заявление о нарушении Россией Конвенции о международную гражданскую авиацию и других руководящих документов, сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

«Сегодня нас посетили президент Совета ИКАО Олумуива Бенард Алиу и директор Европейского/Североатлантического бюро ИКАО Луиш Фонсека де Альмейда. Основной темой встречи стало повышение безопасности авиационного пространства», – отметил Кистион на своей странице в Facebook.

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«На сегодняшней встрече призвал руководство ИКАО к действенным мерам для прекращения нарушений стандартов и рекомендуемой практики ИКАО со стороны РФ и отмене публикации аэронавигационной информации в отношении международного воздушного пространства Симферопольского района. Крым – это Украина, и мы рассчитываем на поддержку Международной организации гражданской авиации в вопросе нормализации авиапотоков над полуостровом», – отметил Владимир Кистион.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года Госавиаслужба Украины приняла решение о запрете всех полетов над крымским полуостровом. Позже Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством.