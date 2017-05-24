"МТС Украина" сменила название юридического лица

Один из крупнейших украинских мобильных операторов «МТС Украина» сменил юридическое название на «ВФ Украина», сообщила пресс-служба компании.

Читайте такжеВ Vodafone рассказали, когда полностью заблокируют российские сайты и сервисы

«23 мая 2017 года в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований зарегистрировано новое юридическое название компании - ЗАО «ВФ Украина», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что компания сменила свое название в рамках продолжения партнерства с британской компанией Vodafone. Программа сотрудничества украинской и британской компаний включает в себя выведение на рынок тарифов и услуг под брендом Vodafone, запуск 3G, ребрендинг фирменных магазинов и дилерских точек продаж, а также разработку и запуск новых услуг и сервисов на базе технологий 3G.

Как сообщал УНИАН, 16 октября 2015 года компания «МТС Украина» подписала договор о стратегическом партнерстве с британской компанией Vodafone, предусматривающий использование украинским оператором бренда Vodafone. Так, с 16 октября «МТС Украина» прекратила продвижение своего бренда, а все последующие запуски сети третьего поколения связи 3G осуществляла под брендом Vodafone. Абонентов постепенно перевели на новые внутренние тарифы.

«МТС Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.

В 2016 году «МТС Украина» сократила чистую прибыль на 44% по сравнению с предыдущим годом - до 1,3 млрд грн. При этом выручка компании выросла на 11% - до 11,1 млрд грн.

100% акций «МТС Украина» принадлежат компании Prelludium B.V. (Нидерланды). Оператор входит в международную телекоммуникационную группу МТС.

Vodafone - британская компания, один из крупнейших телекоммуникационных операторов в мире. Компания работает в 26 странах и имеет партнерские соглашения с операторами ещё в 55 странах мира.