В КГГА подтвердили повышение цен на проезд в метро и наземном транспорте с середины июля

Киевская городская государственная администрация намерена поднять цены на проезд в муниципальном транспорте на 1 грн: в метро до 5 гривен, в наземном транспорте до 4 грн с 15 июля в связи с ростом цен на электроэнергию и увеличением минимальной зарплаты.

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Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Сегодня мы начинаем процедуру общественного обсуждения поднятия тарифов в коммунальном транспорте. Речь идёт о поднятии тарифов в метрополитене до 5 грн, а в автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере до 4 грн. Поднятие тарифов даст возможность покрыть затраты на электроэнергию, которая поднялась в 5 раз, и зарплату сотрудникам", - сказал он.