Президент: КГГА надо пересмотреть запрет на въезд грузовиков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает КГГА пересмотреть вопрос запрещения въезда грузового транспорта в Киев днем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

В частности, В.ЮЩЕНКО поручил и.о. председателя КГГА Анатолию ГОЛУБЧЕНКО рассмотреть жалобу представителей Всеукраинской ассоциации грузовых автоперевозок о запрете в дневное время въезжать в столицу транзитному грузовому автотранспорту.

«По мнению Президента, упомянутые ограничения целесообразно применять лишь в период утренних и вечерних пиковых загрузок городских транспортных магистралей», - сказала И.ВАННИКОВА.