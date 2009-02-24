Президент: КГГА надо пересмотреть запрет на въезд грузовиков
12:38, 24 февраля 2009Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает КГГА пересмотреть вопрос запрещения въезда грузового транспорта в Киев днем.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
В частности, В.ЮЩЕНКО поручил и.о. председателя КГГА Анатолию ГОЛУБЧЕНКО рассмотреть жалобу представителей Всеукраинской ассоциации грузовых автоперевозок о запрете в дневное время въезжать в столицу транзитному грузовому автотранспорту.
«По мнению Президента, упомянутые ограничения целесообразно применять лишь в период утренних и вечерних пиковых загрузок городских транспортных магистралей», - сказала И.ВАННИКОВА.
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