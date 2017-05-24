"Укрзализныця" хочет получить 1,2 миллиарда прибыли против убытка годом ранее

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует получить 1,2 миллиарда гривень прибыли в 2017 году против 7,3 миллиарда гривень убытка в 2016 году. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на консолидированный финансовый план компании на 2017 год.

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"Проект консолидированного финансового плана впервые рассчитан с применением международных стандартов финансовой отчетности, а финансовый результат составит на конец 2017 года 1,2 миллиарда гривень прибыли, станет лучшим результатом за последние несколько лет. Для сравнения: в 2015 году убыток составил 16,8 миллиарда гривень, в 2016 году убыток составил 7,3 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проектом консолидированного финансового плана предусмотрены доходы в сумме 82,9 миллиарда гривень, в том числе от перевозок – 79,6 миллиарда гривень. Расходы запланированы на уровне 81,7 миллиарда гривень, из которых расходы от перевозок – 65,9 миллиарда гривень, EBITDA – 23,4 миллиарда гривень.

"Параллельно с этим предусмотрено сократить расходы на электроэнергию в сумме 438 миллионов гривень, затраты на сырье и основные материалы на 1,858 миллиарда гривень, преимущественно за счет снижения стоимости закупки и повышения качества. Также уменьшатся финансовые расходы на 808,4 миллиона гривень за счет проведения взвешенной кредитной политики, административные расходы - на 150,6 миллиона гривень. Вместе с уменьшением амортизации общая сумма расходов уменьшится на 4,1 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что увеличение расходов ожидается по фонду оплаты труда на сумму 1,23 миллиарда гривень и налогу на землю на 277,2 миллиона гривень в связи с увеличением предельных показателей ставок земельного налога.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.