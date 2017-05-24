Таможня готова к увеличению потока граждан с началом безвиза - Продан

Об этом заявил и.о. руководителя Государственной фискальной службы Мирослав Продан в ходе визита на международный пункт пропуска “Ягодин”, расположенный в Волынской области. Продан отметил, что уже дал сотрудникам таможен соответствующее поручение и будет жестко контролировать его выполнение.

“Мы с нетерпением ждем этой даты (начала действия безвизового соглашения – ред.), и понимаем всю ответственность, которая возникнет перед работниками таможни, поскольку уже сейчас наши коллеги пограничники прогнозируют увеличение пассажиропотока в первые дни безвиза на 30 процентов. Наша задача – сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить очередей, и при этом не снизить качество контроля. Я уверен, что с задачей мы справимся. Таможня будет полностью готова к увеличению потока граждан с началом действия безвиза”, - заявил и.о. главы ГФС.

По словам Продана, либерализация границ с европейскими странами позволит украинцам больше путешествовать, перенимать европейские ценности и культуру. “Мы понимаем, насколько важно создать условия для комфортного пересечения границы”, - отметил Мирослав Продан. Он также добавил, что в связи с введением безвизового режима проводятся регулярные встречи и консультации с представителями таможенных служб государств, граничащих с Украиной.

Продан также напомнил о существовании онлайн-сервиса “Кордон”, который позволяет в оперативном режиме получать информацию о среднем времени прохождения границы на различных пунктах пропуска. И.о. главы ведомства призвал граждан “выбирать наименее загруженные пункты, а в случае возникновения каких-либо трудностей обращаться на горячую линию таможни”. “При необходимости буду подключаться лично”, – пообещал Мирослав Продан.

И.о. руководителя ГФС также подчеркнул, что для повышения качества обслуживания граждан таможня продолжает модернизацию пунктов пропуска, в том числе и за счет грантовых средств, выделенных ЕС. “17,1 млн. евро – это грантовые деньги Евросоюза. Программой предусмотрена реализация шести крупных инфраструктурных проектов. Например, по реконструкции международных пунктов пропуска “Устилуг”, “Ужгород”. А на пункте пропуска “Ягодин” предусмотрена установка высокотехнологического оборудования”, - подчеркнул Продан. По его словам, еще 100 млн евро будут выделены Украине Польшей в рамках Соглашения по предоставлению кредита связанной помощи, и эти средства также направят на развитие таможенной инфраструктуры и пунктов пропуска.

По данным ГФС, ежедневно через пункты пропуска, расположенные на западной границе Украины, перемещаются около 30 тысяч легковых автомобилей, более 3 тысяч грузовых автомобилей, около 450 автобусов, более 3 тысяч железнодорожных вагонов.

Ранее в Госпогранслужбе заявляли, что в первые дни вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом ожидается увеличение пассажиропотока на 30%. Планируется, что безвизовый режим для краткосрочного пребывания в странах Шенгенской зоны сроком до 90 дней заработает с 11 июня.