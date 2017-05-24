"Укрзализныця" хочет с июня повысить тарифы на грузовые перевозки

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" намерена повысить тарифы на грузовые перевозки 22,5% с июня текущего года. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на главу правления Войцеха Балчуна.

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"В доработанном проекте финансового плана не предусматривается индексация тарифов на пассажирские перевозки. Вместо этого потребность в индексации тарифов на грузовые перевозки - с июня этого года на 22,5%. Такие шаги позволят нам осуществить наибольшие капитальные вложения за всю историю деятельности железнодорожного транспорта – 22,7 миллиарда гривень, причем большая часть средств пойдет на решение наиболее острой проблемы – обновление подвижного состава", - сказал Балчун.

По его словам, реализация планов "Укрзализныци" относительно капитальных инвестиций обеспечит рабочие места на производственных мощностях в Украине и будет способствовать общему оживлению отечественной экономики.

"Если индексация не произойдет, то ПАО "Укрзализныця" вынуждена будет свернуть свои программы капитальных инвестиций, что приведет к негативным последствиям для Украины в целом", - цитирует пресс-служба Балчуна.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планировала повысить тарифы на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году на 25%.

По словам члена правления "Укрзализныци" Иренеуша Василевского, в случае повышения тарифов на 22-25% с июня текущего года компания ожидает получить дополнительно 7 миллиардов гривень.

В то же время участники рынка выступают против повышения тарифов и предлагают правительству создать независимый орган, который занимался бы политикой тарифообразования на транспорте.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян неоднократно подчеркивал, что о повышении грузовых ж/д тарифов целесообразно говорить лишь тогда, когда "Укрзализныця" станет прозрачной и открытой структурой и будет направлять средства от повышения тарифов на модернизацию и обновление подвижного состава.

Для поиска компромисса по формированию ж/д тарифов Государственная регуляторная служба в начале февраля инициировала создание специальной рабочей группы с участием представителей бизнеса.