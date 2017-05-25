Украина может прекратить ж/д пассажирское сообщение с РФ - росСМИ

С 1 июля Киев планирует полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ. Об этом сообщает издание КоммерсантЪ, ссылаясь якобы на нескольких информированных источников в украинской столице.

Грузовые перевозки были отменены еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) — одновременно с введением санкций против юридических и физических лиц РФ, а также блокированием российских социальных сетей и почтовых сервисов.

Читайте такжеУкраина оштрафовала российские авиакомпании на 721 миллион гривень за полеты в Крым

"Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля",— сообщил источник "Ъ". По его словам, предлогом для такого решения станет нежелание "Российских железных дорог" (РЖД) "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины".

В "Укрзализниці" Коммерсанту не подтвердили, но и не опровергли подготовку запрета пассажирского сообщения, заявив: "Никакого решения на этот счет на данный момент не принято". В РЖД заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения с РФ.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2015 года Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты российских авиакомпаний. Запрет начал действовать с 25 октября.

Основанием для такого решения стали многократные нарушения российскими авиаперевозчиками запрета на полеты в оккупированный Крым.

Также с 26 ноября 2015 года вступил в действие введенный Кабинетом министров Украины в рамках реализации санкций против страны-агрессора запрет на осуществление транзитных полетов для всех российских авиакомпаний через территорию Украины.

18 мая 2017 года "Укрзалізниця" ввела запрет на грузоперевозки, в том числе транзит по территории Украины вагонов ряда российских ж/д операторов.