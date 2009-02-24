АМК возбудил дела против 3-х авиазаправщиков

Антимонопольный комитет Украины возбудил дела в отношении ЗАО СП «Кребо», ЗАО «Укртатнафта» и ООО «ЛУК-Авиа Ойл», в действиях которых зафиксированы признаки злоупотребления монопольным положением относительно применения завышенных цен на авиационное топливо.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что, по полученным АМК в ходе расследования данным, отмеченные операторы удерживали в аэропорту «Борисполь» цены на авиатопливо на высоком уровне, тогда как мировые цены стабильно снижались.

Поскольку такие действия указывают на нарушение конкурентного законодательства, АМК начал рассмотрение дел в отношении указанных операторов, определив их в качестве ответчиков.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 года АМК возбудил дело по факту установления завышенных цен на авиатопливо.

Напомним, в 2007 году АМК оштрафовал ЗАО «Укртатнафта», ЗАО СП «Кребо» и ООО «ЛУК-Авиа Ойл», соответственно, на 500 тыс. грн., 100 тыс. грн. и на 50 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением при установлении цен на авиатопливо. В ходе расследования дела ЗАО СП «Кребо» было оштрафовано еще на 50 тыс. грн. за представление недостоверной информации на запрос АМК. При определении размера штрафов комитет учел, что операторы совершили нарушение впервые, признали и прекратили неправомерные действия. Штрафы оплачены в Государственный бюджет.