"Укрзализныця" отрицает планы прекратить пассажирское ж/д сообщение с Россией

ПАО "Укрзализныця" не планирует прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявили в ее пресс-службе, передает "Украинская правда".

Там сообщили, что информация российского "Коммерсанта" о прекращении пассажирских перевозок с 1 июля "не соответствует действительности". "Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею", – заявили в пресс-центре "Укрзализныци".

"Пока билеты на поезда в Россию продаются", – добавил собеседник.

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Ранее сегодня издание "КоммерсантЪ" утверждало, что Украина с 1 июля запретит пассажирские ж/д перевозки из-за того, что российская железная дорога продолжает отправлять поезда на оккупированную часть Донбасса.

ОАО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество РЖД) с 14 декабря 2014 года на год отменило свои поезда в Украину и еще несколько стран СНГ из-за "низкой рентабельности" – и так и не возобновило железнодорожное сообщение.

А с 25 октября 2015 года было прекращено и авиасообщение между Украиной и Россией.