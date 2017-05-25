"Безвиз для украинцев": в ГФС пообещали максимально упростить таможенный контроль

Государственная фискальная служба с первых дней действия Соглашения о безвизовом режиме во всех пунктах пропуска максимально упростит процедуры прохождения таможенного контроля для украинцев. Об этом сообщила пресс-служба ГФС со ссылкой на и.о. главы ГФС Мирослава Продана.

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"Мы понимаем всю ответственность, которая предстанет перед работниками таможни, поскольку уже сейчас наши коллеги пограничники прогнозируют увеличение пассажиропотока в первые дни безвиза на 30 процентов. Во избежание очередей и неудобств для путешествующих уже внедряется ряд мероприятий на таможнях и пунктах пропуска", - цитируются в сообщении слова Продана.

По его словам, такие события как внедрение безвизового режима со странами Евросоюза только стимулируют таможню к развитию, внедрению инновационных технологий и перевода сервисов в онлайн-режим.

"Соответствие современным требованиям Европейского Союза, централизованный мониторинг и оперативный контроль в режиме реального времени, невозможность влияния человеческого фактора - именно это основные составляющие для таможни будущего. Финальный результат, в направлении которого мы движемся, - это увеличение товарооборота и ускорение пассажиропотока, удобные и прозрачные процедуры для бизнеса и граждан, ускорение и оптимизация таможенных процедур", - подчеркнул руководитель ГФС.

Он также напомнил, что для удобства путешествующих на веб-портале ГФС функционирует онлайн сервис "Граница", который уже сейчас позволяет гражданам отслеживать в режиме реального времени ситуацию на пунктах пропуска через государственную границу. Сервис предоставляет информацию о времени ожидания для легкового и грузового транспорта на всех пунктах пропуска на границе Украины, а также на административной границе с временно оккупированной АР Крым.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Европейском парламентесостоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС.

В Официальном журнале Европейского Союза 22 мая был обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим.