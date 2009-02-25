В Германии вырос спрос на малолитражки

Несмотря на кризис, в Германии в последние недели резко вырос спрос на малолитражные - небольшие, а значит, и недорогие - автомобили. Но ничего удивительного в этом нет. Покупку частично субсидируют немецкие власти. Они пообещали тем, кто в 2009 году сдаст свою старую машину на свалку и взамен купит новую, премию в размере 2500 евро, сообщает Немецкая волна..

Немаловажный стимул

На сегодняшний день около 105 тысяч автолюбителей решили воспользоваться небывалой щедростью правительства. Все они хотят получить то, что по-немецки называется "Abwrackprämie". В дословном переводе на русский это - "премия", а если по сути, то - дотация за утилизацию старой машины. В бюджете на эти цели предусмотрено 1,5 миллиарда евро. Так что на премию от государства могут рассчитывать еще почти полмиллиона человек.

Стоит отметить, что многие из тех, кто подал заявление на получение премиальных от государства, менять машину в ближайшее время не планировали. Это и понятно. Обладатели автомобилей старше девяти лет (а это - одно из условий предоставления дотации) - люди, как правило, небогатые. Если они и покупают машину, то она, как правило, подержанная, а если новая - то недорогая. Эти самые недорогие малолитражки и пользуются сейчас огромной популярностью в Германии.

Оживление в концерне Opel

Даже компания Opel, которая принадлежит оказавшемуся на грани банкротства американскому концерну General Motors, сообщает сейчас о небывалом за последние годы росте продаж. Только за минувшие выходные покупателей нашли две тысячи новых автомобилей. А всего в феврале Opel планирует продать в Германии 40 тысяч машин. Это рекордный показатель за последние пять лет.

Правда, позитивный тренд обеспечили почти исключительно модели малого класса. Лидером является Opel Agila, продажи которой выросли вдвое. Спрос на модель Corsa увеличился на 70 процентов. Неплохо продаются Meriva и Astra (плюс 30 процентов). Компании Opel даже пришлось отменить на время свое прежнее решение о переводе большинства сотрудников на неполную рабочую неделю.

Очевидная выгода

Невольно возникает вопрос - а зачем все это нужно немецкому государству? Эксперты на это возражают: официальный Берлин выигрывает вдвойне. Во-первых, в случае продажи новой машины госказна получает НДС. А налог на добавленную стоимость в Германии равен 19 процентам. Во-вторых, поддержка обеспечена автопрому, наиболее пострадавшему в результате финансового и экономического кризиса.

Примечательно, что премия от государства положена не только тем, кто купит немецкую машину, а вообще всем, кто поменяет старый автомобиль на новый, вне зависимости от страны-производителя. В итоге в марте - ввиду решения правительства ФРГ - планирует увеличить производство машин испанский Seat. Эта марка, правда, принадлежит немецкому концерну Volkswagen, так что Германия в данном случае внакладе не останется.

Спрос опережает предложение

Между тем, отдельное спасибо властям ФРГ должен сказать румынский производитель Dacia. Благодаря немецким покупателям ежедневное производство моделей Logan и Sandero (в России они продаются под маркой Renault) будет увеличено на 115 автомобилей. Новую Dacia можно купить в Германии примерно за семь тысяч евро. Если вычесть премию за утилизацию старой машины, то получается, что новехонькую машину можно купить менее чем за пять тысяч евро.

Еще дешевле обойдется, к примеру, Citroen C1. За эту модель - без каких-либо "наворотов" и с учетом госдотации - надо заплатить немногим более четырех тысяч евро. Неудивительно, что некоторые немецкие дилеры французского автогиганта увеличили продажи С1 в несколько раз! За резко возросшим спросом не поспевают производители, а это значит, что заказанную машину, возможно, придется ждать несколько месяцев.

"Люкс-авто" уходят в прошлое?

Выиграл и немецкий автогигант Volkswagen. Концерн увеличивает производство модели Polo, которую вообще-то планирует скоро снять с производства. Правда, несмотря на это обстоятельство, Volkswagen все равно в понедельник, 23 февраля, вынужден был остановить конвейеры на своих немецких заводах. Случай в новейшей истории "народного автомобиля" уникальный.

Спрос на другие модели оставляет желать лучшего. Даже обещанная премия не подстегнула продажи автомобилей престижных марок. Porsche, Mercedes, BMW сообщают о падении спроса. Популярность отдельных моделей категории класс "люкс" упала более чем вдвое.