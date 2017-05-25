СНБО не рассматривал вопрос о прекращении пассажирских перевозок с Россией

Совет национальной безопасности и обороны Украины не рассматривал на своих заседаниях вопрос о прекращении пассажирских перевозок с Российской Федерацией. Об этом сообщили источники в СНБО.

"Вопрос прекращения пассажирских перевозок с Россией на заседании СНБО не рассматривался", - подчеркнул источник.

Ранее сегодня российское издание "КоммерсантЪ" утверждало, что Украина с 1 июля запретит пассажирские перевозки по железной дороге из-за того, что российская железная дорога продолжает отправлять поезда на временно оккупированную часть Донбасса.

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ОАО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество РЖД) с 14 декабря 2014 сроком на год отменило отправление своих поездов в Украину и еще нескольких стран СНГ из-за "низкой рентабельности", но так и не возобновило железнодорожное сообщение с Украиной.

С 25 октября 2015 года было прекращено авиасообщение между Украиной и Россией.