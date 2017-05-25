"Антонов" показал полет АН-70 нового поколения (видео)

ГП "Антонов" опубликовал видео демонстрационного полета АН-70. Видео появилось на YouTube-канале предприятия.

Самолет способен решать новые задачи для украинской армии.

"Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно−транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Он необходим сегодня армии. Ведь этот самолет способен решать качественно новые задачи, недоступные прежним ВТС. Это подтверждено в ходе обширной программы совместных Государственных испытаний, большая часть которой уже завершена", - говорится в подписи к видео.

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Самолет может перевозить весь перечень аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки, то есть непосредственно к месту проведения операции. По этому качеству он на порядок превосходит все известные самолеты.