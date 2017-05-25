Южная Корея хочет инвестировать в развитие в Украине связи 4G и 5G

Южная Корея планирует инвестировать в развитие на территории Украины стандартов беспроводной связи четвертого (4G) и пятого (5G) поколения, обеспечивающих высокоскоростной доступ в интернет.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на результаты встречи министра Степана Кубива с послом Кореи Ли Янг Гу и представителями Корейской инвестиционной корпорации (K-Growth).

«Объемы взаимной торговли и инвестиций в Украине со стороны Республики Корея пока не являются значительными, и самое время изменить эту ситуацию и выработать эффективное сотрудничество. Особенно в сфере развития информационной инфраструктуры для 4G и 5G в Украине. Это является одним из важнейших приоритетов работы правительства и Минэкономразвития, а Корея является признанным мировым лидером в этой сфере», – сказал Кубив.

В свою очередь, корейская сторона отметила прогресс Украины на пути реформ и улучшения инвестиционного климата.

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«Мы видим прогресс Украины на пути к улучшению инвестклимата. Мы также понимаем, что вскоре эти изменения дадут значительный толчок для экономики и развития вашей страны. Это дополнит выгоды от стратегического размещения Украины на пересечении важных транспортных маршрутов, значительные возможности развития промышленности, возможности в сфере IT и Hi-Tech и чрезвычайный человеческий потенциал. Это является для нас сильным сигналом для активизации своего инвестиционного интереса к Украине», - подчеркнул член совета директоров корейского офиса ЕБРР в Украине Сунмин Пак.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению сети 4G в Украине, согласно которому тендер по внедрению технологии связи 4G состоится в декабре 2017 года.

Крупнейшие отечественные мобильные операторы «Киевстар», «МТС Украина» (бренд Vodafone) и lifecell договорились о перераспределении частот (рефарминге) в диапазоне 1800 МГц для внедрения в Украине связи четвертого поколения (4G) в 2018 году.

Справка УНИАН. Южная Корея по итогам 2016 года занимает пятое место среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона - торговых партнеров Украины с показателем торгового оборота в 669 млн долл. Украина экспортирует в Корею продукцию машиностроения, сталь, текстиль, рыбу. Импорт в Украину преимущественно состоит из промышленного оборудования, нефти, железной руды, химикатов, некоторых видов продовольствия. По состоянию на 1 января 2017 года в экономику Украины привлечено 207,7 млн долл. корейских инвестиций. В 2016 году прирост корейских инвестиций составил 46,4 млн долл.