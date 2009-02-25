Киевэнерго напомнил метрополитену о долгах

АК «Киевэнерго» не исключает ограничения электроснабжения до уровня экологической брони с 1 марта коммунального предприятия «Киевский метрополитен» в случае непогашения задолженности за февраль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам председатель правления «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, коммунальное предприятие в феврале не осуществляло платежей за поставленную электроэнергию. Э. СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что проблема расчетов метрополитена обусловлена тем, что предприятию в феврале не перечислена компенсация на перевозку льготных категорий пассажиров в рамках механизма дотационных сертификатов.

В то же время председатель правления "Киевэнерго" выразил надежду, что в течение трех дней, оставшихся до конца месяца, метрополитен обеспечит проплату и энергокомпании не придется применять ограничения.

Э.СКОЛОВСКИЙ уточнил, что речь идет о задолженности в размере около 5,5 млн. грн.

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