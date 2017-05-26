Скоростной поезд Киев-Запорожье в июне будет курсировать ежедневно

Скоростной поезд Интерсити+ №736/735 Киев - Запорожье - Киев в июне будет курсировать ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

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"Поезд №736/735 Киев - Запорожье - Киев осуществит дополнительные рейсы из Киева и Запорожья по вторникам и субботам, а именно 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 июня и 1 июля, благодаря чему в июне будет курсировать ежедневно", – отмечается в сообщении.

Из Киева поезд будет отправляться в 14:49 и прибывать в Запорожье в 21:57, а в обратном направлении – отправляться в 22:58 и прибывать в 6:10.

Как сообщал УНИАН, с 16 июня «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летнее время назначила дополнительный скоростной поезд категории "Интерсити+" № 761/762 по маршруту Киев - Одесса - Киев, который будет курсировать ежедневно.

Также «Укрзализныця» на сезон летних перевозок продлит маршруты следования поездов, курсирующих в направлении Черноморского побережья, до Затоки и Каролино-Бугаза.