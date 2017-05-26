Поезд на лето: из Харькова в Геническ запустят дневной "Интерсити"

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в южном направлении на летний период назначила дневной электропоезд категории "Интерсити" № 729/730 по маршруту Харьков – Геническ.

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Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", поезд будет отправляться из Харькова и Геническа с 15 июня до 31 сентября ежедневно.

Согласно сообщению, этот поезд будет отправляться из Харькова в 6:31 и прибывать в Геническ в 12:56.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 13:46 и прибывать в Харьков в 20:15.

Также сообщается, что маршрут поезда будет пролегать через Лозовую, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь, Новоалексеевку.

В сообщении отмечается, что билеты на вышеупомянутые поезда уже можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" объявила о том, что на сезон летних перевозок продлит маршруты следования поездов, курсирующих в направлении Черноморского побережья, до Затоки и Каролино-Бугаза.