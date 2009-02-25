Нафтогаз хочет снизить закупки газа у Газпрома

НАК «Нафтогаз Украины» хочет снизить закупки газа у «Газпрома» в 2009 году на 20% – до 33 млрд. куб. м.

Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ в интервью российскому изданию «Ведомости».

По его информации, согласно договору, подписанному между «Нафтогазом» и «Газпромом» в январе т.г., «Нафтогаз» один раз в течение этого года может воспользоваться понижающим коэффициентом, снизив фактический объем закупок на 20%. «Скорее всего, это и произойдет, а точный объем должен быть определен к 1 июля», – отметил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Представитель «Газпрома» от комментариев отказался. Но источник, близкий к «Газпрому», и сотрудник монополии подтвердили, что, согласно контракту, объемы закупок действительно могут быть снижены только на один квартал. Письма с просьбой от «Нафтогаза» о сокращении уже получены, уточнил он. Однако согласия «Газпром» пока не дал.

Издание отмечает, что потребление газа в Украине из-за кризиса снижается: импорт российского газа в январе составил лишь 549 млн. тонн, притом что на этот месяц «Нафтогаз» законтрактовал 1 млрд. куб. м. А запасы природного газа в подземных хранилищах Украины достигли 27 млрд. куб. м.

Условия по оплате в контракте с «Газпромом» более чем жесткие: контракт на поставку составлен по принципу «бери или плати», «Нафтогаз» должен оплачивать 80% заявленных объемов, даже если не выбрал их (месячные поставки согласовываются за 15 дней до этого). Если Украина хотя бы один раз сорвет оплату, она перейдет на 100-процентную предоплату вплоть до 2020 года.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.