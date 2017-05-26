"Вопрос неоднозначный": Гройсман прокомментировал ситуацию с авто на иностранных номерах

12:33, 26 мая 2017
Транспорт/Связь
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По его словам, Кабмин готов присоединиться к разработке законодательных изменений в отношении автомобилей с иностранной регистрацией.

Гройсман: Надо работать, вести диалог, находить выход из этой ситуации / фото УНІАН

Кабинет министров Украины готов принять участие в подготовке изменений в законодательство в отношении автомобилей с иностранной регистрацией.

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Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил глава правительства Владимир Гройсман

"Мы готовы как правительство присоединиться к этому процессу на базе комитета", - сказал Гройсман.

При этом премьер-министр подчеркнул, что данный вопрос является неоднозначным. 

"Вопрос неоднозначный, и я бы просил, чтобы мы тут проявили с вами лидерские позиции, которые позволят нам сохранить, в том числе и государственные интересы. Надо работать, вести диалог, находить выход из этой ситуации, но надо быть очень и очень взвешенными", - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Киеве водители автомобилей на иностранных номерах перекрыли движение по улице Грушевского на участке возле парламента, протестуя против введения налога для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

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Теги: #Гройсман#авто на иностранных номерах