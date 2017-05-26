НФ поддерживает позицию Мининфраструктуры об увольнении Бальчуна

Фракция "Народный фронт" разделяет мнение главы Министерства инфраструктуры Владимира Омеляна относительно неэффективной работы руководителя ПАО "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна и необходимости его увольнения с этой должности.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в интервью журналистам.

"Считаю решение министра Омеляна о том, что господин Бальчун должен уйти – правильным. Я его поддерживаю в этом. Уверен, что мы сможем найти достойного руководителя "Укрзализныци" в Украине, который будет выполнять свои обязанности, а не заниматься гастролями по миру. Гастролеров нам уже хватает", - сказал Максим Бурбак.

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Он также отметил отрицательные результатати деятельности предприятия в течение года.

"Как министр инфраструктуры, в июле 2014 года подписывал приказ №200, которым внедрялась реформа "Укрзализныци", создание ПАО "Укрзализныця" для того, чтобы эта компания развивалась. Что не было сделано за прошлой год: сорван план обновления подвижного пассажирского состава, сорван план предоставления нашим зернотрейдерам возможности перевезти зерно до портов Украины и пополнить бюджет государства", - подчеркнул руководитель фракции.

"Фракция "Народный фронт" поддерживает позицию министра Омеляна, что Бальчун должен уйти в отставку", - резюмировал Максим Бурбак.