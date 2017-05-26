Балчун рассказал, откуда возьмутся деньги на обновление вагонного парка и что будет с вокзалами

"Укрзализныця" намерена в ближайшие 5 лет приобрести и модернизировать 30% грузовых вагонов и обновить 45% пассажирских вагонов, сообщает Liga.net со ссылкой на главу правления компании Войцеха Балчуна.

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По его словам, это амбициозная задача, которая требует времени и больших средств. Отвечая на вопрос, где будут взяты необходимые средства, Балчун сказал: "Сейчас мы ждем решения правительства, которое позволит распоряжаться нашим имуществом. Затем мы сможем этим управлять и избавляться от того, что нам не нужно, но имеет ценность. За счет этого можно будет финансировать наши инвестиции. Мы говорим о превращении наших вокзалов в торговые центры. В Украине сделать это не так просто, как в Польше. Потому что большинство вокзалов в крупных городах - это памятники архитектуры. Но также есть территория вокруг них, которая может использоваться в сотрудничестве с внешними партнерами, чтобы, сохраняя исторический характер строений вокзалов, использовать их в коммерческих целях".

"Вторая часть наших услуг для пассажиров - пригородные перевозки. Эта часть наиболее проблемная. Почему она в таком состоянии? В отличие от стран Западной Европы, мы не получаем никакой финансовой поддержки от правительства или самоуправления. Польский PKP-интерсити получает огромные прямые дотации от государства. Обеспечить низкую цену билета для людей, которые едут на работу или в школу, - это обязанность государства. Это позволяет предложить пассажирам совершенно другие стандарты. В Украине мы сами решаем эти проблемы за счет грузовых перевозок. Пока система не поменяется, ситуация не изменится", - отметил глава правления УЗ.

Как сообщал УНИАН, Укрзализныця планирует закупить в этом году 4 межрегиональные поезда, 6 дизелей, 50 пассажирских вагонов, 9 тысяч грузовых и 12 тепловозов.