BMW создала городской мотоцикл будущего

Подразделение компании BMW – Motorrad – представило на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии концептуальный мотоцикл Link. Прототип дает представление о том, каким может стать идеальный городской мотоцикл будущего, пишет Autonews.

Аппарат стал идеологическим преемником концептуального мотоцикла Vison Next 100, представленного BMW Motorrad в ноябре прошлого года на моторшоу в Лос-Анджелесе.

Главной отличительной особенностью новинки стало сиденье на электроприводе с регулируемой длиной, благодаря чему аппарат может превращаться из одноместного в двухместный. Кроме того, BMW Motorrad Link получил специальную сдвижную дверцу, облегчающую доступ в багажный отсек под сиденьем.

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Мотоцикл оборудовали полностью цифровой панелью приборов. При этом данные о скорости, состоянии аккумуляторов, а также показатели навигационной системы могут проецироваться на ветровое стекло, что позволит водителю меньше отвлекаться от дороги. Управлять некоторыми функциями аппарата можно при помощи сенсорного дисплея мультимедийного комплекса.

BMW Motorrad Link оснащен полностью электрической силовой установкой, технические данные о которой не держатся в секрете. Динамические характеристики мотоцикла тоже не сообщаются.