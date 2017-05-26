"Укрзализныця" назначила 8 дополнительных поездов к Троице

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к празднику Святой Троицы 4 июня назначила 8 дополнительных поездов. Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Согласно сообщению, в период с 1 по 6 июня по Украине будут курсировать следующие дополнительные поезда: №191/192 Киев – Львов, который будет отправляться из столицы и из Львова 3, 5 июня; №197/198 Киев - Ковель, который будет отправляться из столицы и из Ковеля 3, 5 июня; №796/795 Киев - Сумы, который будет отправляться из столицы и из Сум 3, 5 июня; №207 Киев - Ужгород, который будет отправляться из Киева 2, 4 июня, из Ужгорода - 3, 5 июня; №249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, который будет отправляться из Киева 2, 4 июня, из Черновцов - 3, 5 июня.

Также в период с 1 по 6 июня будет курсировать поезд №162/161 Николаев - Киев, который будет отправляться из Николаева 1, 5 июня, из Киева - 2, 6 июня; №179 Днепр - Киев, отправлением из Днепра и Киева 3, 5 июня; №231 Днепр - Ивано-Франковск, отправлением из Днепра 2, 4 июня, а из Ивано-Франковска - 3, 5 июня.

В сообщении отмечается, что билеты на эти поезда уже можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 13 летних поездов, которые будут курсировать в южные курорты Украины, в частности, из Киева, Львова, Днепра и Харькова в Бердянск, Геническ, Одессу и Херсон.

Также, "Укрзализныця" объявила о том, что на сезон летних перевозок продлит маршруты следования поездов, курсирующих в направлении Черноморского побережья, до Затоки и Каролино-Бугаза