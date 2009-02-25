Кабмин утвердил документы по решению проблем автоперевозчиков

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал документы, касающиеся урегулирования проблем в отрасли грузовых и пассажирских автоперевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом утверждено 7 документов – постановлений Кабмина и проектов изменений в законодательство, которые будут выноситься на рассмотрение Верховной Рады.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО дала указание поскорее провести визирование данных документов в причастных ведомствах с тем, чтобы в течение трех дней подписать эти проекты.

В частности, правительство предлагает внести изменения в Закон Украины «О налоге с собственников транспортных средств и других самоходных машин и механизмов», которым автоперевозчикам предоставляется возможность оплачивать налог с собственников автотранспортных средств ежеквартально, а не раз в два года.

Кроме того, предлагается увеличить штрафы для иностранных автоперевозчиков, которые занимаются каботажными перевозками, до 1 тысячи необлагаемых налогом минимумов. Также предлагается отменить лицензионную карточку, которая должна была быть у каждого водителя. При этом вводится понятие фотокопии лицензии перевозчика. Соответствующий проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно контроля в сфере автотранспорта был поддержан на заседании правительства.

Кабмин также утвердил проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно лицензирования хозяйственной деятельности по предоставлению транспортно-экспедиторских услуг. Наряду с этим, принято решение об утверждении постановления Кабмина, которое бы предусматривало, на каких условиях должны работать экспедиторы.

На заседании приняты: проекты постановлений «Об утверждении перечня документов, необходимых для осуществления внутренних перевозок грузов», «О внесении изменений в порядок осуществления госконтроля на автотранспорте», «О мерах относительно стабилизации цен на внутренние грузовые перевозки». Последний проект постановления касается установления минимальных тарифов на грузовые перевозки.

Кроме того, на сегодняшнем заседании было поддержано решение о создании при Кабинете министров совета, который будет представлять интересы грузовых, пассажирских автоперевозчиков и автомобилистов, в который войдут как перевозчики, так и представители власти.

Как сообщал УНИАН, представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины объявили о проведении с 18 февраля бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.

Перевозчики требуют установления твердых минимальных тарифов на перевозку грузов; уменьшения финансовой нагрузки, а именно: снижение учетной ставки НБУ, предоставление кредитных каникул на время кризиса с нулевой процентной ставкой, снижение процентной ставки на кредиты, перевод валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время взятия кредита, пролонгации кредитных договоров на больший срок и пр.

24 февраля на брифинге заместитель министра транспорта и связи, глава Госавтотрансадминистрации Леонид СЕРГИЕНКО заявил, что Министерство транспорта и связи и грузоперевозчики разработали пакет предложений по урегулированию ситуации в отрасли, который планируется рассмотреть на заседании правительства.