Минтранс хочет купить банк для обслуживания отрасли

При Министерстве транспорта и связи создана Межведомственная рабочая группа, которая изучает вопрос приобретения нового банка, что в дальнейшем начал бы свою работу в качестве отраслевого. Группу возглавил заместителя министра Игорь УРБАНСКИЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, абсолютно все процедуры по приобретению и работе нового банка будут полностью под контролем государства. В состав Межведомственной рабочей группы под руководством И.УРБАНСКОГО также приглашены представители Министерства финансов, Министерства экономики, Национального банка Украины, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, МВД, СБУ и Генпрокуратуры Украины.

На данное время Министерством транспорта и связи Украины ведется работа по изучению возможности приобретения акций абсолютно нового банка – без всяких активных и пассивных обязательств. «В нынешних кризисных экономических условиях приобретение абсолютно нового банка без всяких финансовых обязательств - единственный выход не допустить потерь финансовых ресурсов государственных предприятий и контроля со стороны государства над ними», - отмечается в сообщении.

Планируется, что владельцами акций этого банковского учреждения почти на 100% будут государственные предприятия отрасли транспорта и связи Украины. Следовательно, ключевые решения относительно деятельности этого банковского учреждения и полный контроль будут осуществлять исключительно его акционеры – государственные предприятия отрасли, а полученные прибыли будут распределяться между ними.

Предполагается, что банк будет обеспечивать исключительно потребности государственных предприятий отрасли и будет выполнять функцию операционно-расчетного центра: через него будут проходить платежи, которые будут поступать в предприятия отрасли, будет выплачиваться заработная плата транспортникам и связистам и др. «То есть, на банк будет возлагаться задача гарантирования безопасности счетов предприятий отрасли», - отмечается в сообщении.

По данным министерства, в связи с осложнением ситуации в банковской сфере государственные предприятия отрасли очутилась перед угрозой потери значительных объемов финансовых ресурсов. В настоящее время ежедневно в министерство поступают обращения государственных предприятий с просьбой помочь в получении депозитных вкладов, срок которых закончился, и разблокировании текущих счетов по средствам, которые крайне необходимы для обеспечения платежей в государственный бюджет и выплаты заработной платы.

В частности, международный аэропорт «Борисполь» неоднокартно обращался относительно содействия в возвращении средств, размещенных на депозитных счетах, срок которых закончился, из них 50 млн. грн. в одном и 30 млн. грн. в другом банке. Одесскому морскому торговому порту банки не возвращают 3 млн. долл. и 1 млн. долл. «И этот список можно продолжать», - отмечают в министерстве.

В целом на депозитных счетах предприятий отрасли находится около 1 млрд. грн., при этом, другие предприятия не имеют возможности привлекать крайне необходимые кредитные ресурсы.